Inglaterra e Tuchel, preparados para o 'tempero picante' do México e sua torcida

Irradiando otimismo, o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, se mostrou pronto para enfrentar o jogo das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 contra o México sem dar desculpas, embora espere um pouco de 'tempero picante' durante sua estadia na capital mexicana.

Tuchel chegou à coletiva de imprensa bem-humorado, sem se preocupar com a altitude ou com a possibilidade de uma recepção hostil da torcida local na véspera da partida.

"Não quero falar sobre problemas que não existem. Isso não faz sentido para mim. Se surgirem problemas, nós lidaremos com eles", garantiu Tuchel.

"Percebi muito respeito e vi muitas demonstrações de carinho pela minha equipe", acrescentou.

Após a chegada da seleção inglesa à Cidade do México, situada a 2.240 metros de altitude, o técnico alemão admitiu sentir "uma leve dor de cabeça" e não ter dormido "tão bem quanto nos dias anteriores", mas ressaltou que não era nada que não pudessem superar.

Sobre a partida deste domingo no Estádio Azteca, Tuchel previu que "os primeiros 15 ou 20 minutos serão os mais difíceis".

"Estamos preparados para um início intenso da seleção mexicana", observou.

Ele também comentou uma frase que os torcedores mexicanos vêm entoando de forma provocativa antes do jogo: "A Inglaterra vai provar a pimenta nacional".

"Eles vão tentar nos dar uma amostra do seu tempero picante", disse Tuchel, descartando a ideia de ter enfrentado qualquer hostilidade por parte da torcida local.

Quanto ao estilo de jogo do México, ele destacou que "eles têm um sistema muito flexível. Fazem ajustes ao longo da partida, alternando entre pressão alta e baixa, e fazem isso com muita fluidez, além de utilizarem bastante o rodízio de jogadores".

- Azteca: "ferida aberta" -

O técnico observou que o retorno da Inglaterra ao Estádio Azteca não se trata de buscar revanche pela eliminação nas quartas de final sofrida há 40 anos contra a Argentina, na partida que ficou marcada por dois gols icônicos de Diego Maradona.

"É claro que é uma lembrança dolorosa. A ferida ainda está aberta, mas estamos aqui para escrever o nosso próprio capítulo", concluiu Tuchel.

Enquanto isso, o meio-campista Jordan Henderson expressou sua satisfação com o treino deste sábado nas instalações do clube mexicano Pumas. "É uma instalação de primeira linha para treinamentos de alto rendimento".

Henderson mencionou que sentiu os efeitos da altitude durante "os primeiros 10 minutos".

O meio-campista do Brentford afirmou que a equipe viajou ao México para jogar "sem pretextos ou desculpas" em relação à altitude ou a possíveis gritos da torcida local do lado de fora do hotel da delegação.

Ao projetar a oportunidade de jogar no Estádio Azteca em sua quarta Copa do Mundo, Henderson destacou que esta partida é especial.

"Não acho que este jogo contra o México, na casa deles, se compare a qualquer outra experiência que já vivi. E olha que já disputei partidas de alto nível na Liga dos Campeões e na Copa do Mundo", afirmou.

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