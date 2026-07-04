México enfrenta Inglaterra com a esperança de mudar sua história em Copas do Mundo

Em meio à euforia que toma conta do país, o México busca levar mais alegria à sua torcida ao enfrentar a Inglaterra nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, impulsionado por uma frase viral que faz milhões de mexicanos ousarem sonhar: "E se sim?".

"Vamos entrar em campo e fazer o nosso jogo, aproveitar o apoio da torcida e tirar proveito da vantagem de jogar no Estádio Azteca", declarou o atacante mexicano Raúl Jiménez.

A frase reflete o desejo de ver 'El Tri' reescrever uma história marcada por decepções em Copas do Mundo, como as nove derrotas consecutivas sofridas entre Uruguai 1930 e Suécia 1958, ou as sete eliminações seguidas nas oitavas de final, ocorridas entre Estados Unidos 1994 e Rússia 2018.

"Sou um daqueles que não conseguiu chegar ao 'quinto jogo'", disse Javier Aguirre, relembrando as duas vezes anteriores em que foi eliminado nas oitavas de final como técnico em Mundiais.

"Aconteceu comigo na Coreia/Japão [2002] e na África do Sul [2010], e dói muito. Você faz uma fase de grupos sólida, mas acaba eliminado no caminho devido a diversas circunstâncias", acrescentou.

No entanto, a seleção de Aguirre alcançou um feito inédito nas 17 participações anteriores do México em Copas: quatro vitórias consecutivas.

O México tentará conquistar o quinto triunfo seguido, desta vez contra a poderosa Inglaterra neste domingo, a partir das 18h no horário local (21h de Brasília).

- O amor voltou -

Há três meses, uma ruptura entre os torcedores mexicanos e a seleção nacional parecia iminente: houve duras críticas após o empate sem gols contra Portugal na reabertura do Estádio Azteca.

Mas durante esta Copa do Mundo, o amor voltou. O México teve uma campanha perfeita na fase de grupos, e a frase "¿Y si sí?" ('E se sim?' na tradução literal ou 'E se realmente acontecer?') se espalhou pelo país.

E ganhou ainda mais força após a convincente vitória por 2 a 0 sobre o Equador nas oitavas de final.

"Esse vínculo que criamos com os torcedores nos dá um impulso extra", observou Aguirre.

A esperança de vencer a Inglaterra e avançar para as quartas de final está implícita no "¿Y si sí?", que continua sendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e é usado por comentaristas para injetar emoção em suas transmissões.

A frase "¿Y si sí?" provou ser mais poderosa do que o "¡Sí se puede!" ("Sim, é possível!" ou "Sim, nós podemos!") slogan que surgiu durante a Copa do Mundo de 1998 na França.

- "Esta geração é diferente" –

Durante décadas, os jogadores da seleção mexicana carregaram o apelido vexatório de "Ratones Verdes" (Ratos Verdes), porque costumavam se intimidar em partidas e torneios internacionais, especialmente contra as potências do futebol.

Essa alcunha surgiu após uma derrota humilhante por 8 a 0 para a Inglaterra, em Wembley, no dia 10 de maio de 1961.

A partida deste domingo contra os ingleses oferece a chance de reafirmar a visão de Aguirre de que este elenco deixou para trás a postura tímida que a seleção demonstrava antigamente nos grandes palcos.

"Esta geração de jogadores é diferente. Eles acreditam em si mesmos desde jovens", observou Aguirre.

"Não se deixam abater nem ficam obcecados. Eles se divertem".

Jiménez, o jogador mexicano com mais gols na Premier League, ressaltou que, contra a Inglaterra, "vamos mostrar que não somos inferiores, que podemos jogar de igual para igual e fazer uma grande partida".

- 'Hurricane' contra a muralha verde –

Faltam apenas algumas horas para que o devastador Harry 'The Hurricane' Kane marque presença no Estádio Azteca. Ele representa a maior ameaça ao México e à sua defesa sólida, liderada por Johan Vásquez e César Montes.

Kane, o maior artilheiro da história dos 'Three Lions', marcou cinco gols nesta Copa do Mundo.

Neste domingo, ele enfrentará uma defesa mexicana que entrará em campo sem ter sofrido nenhum gol nas quatro partidas anteriores.

"Jogar contra o México no México criará uma atmosfera incrível e desafiadora", disse Kane, "mas, se quisermos ser campeões mundiais, temos de enfrentar jogos difíceis".

A seleção inglesa espera superar os efeitos de jogar em uma altitude de 2.240 metros, na capital mexicana.

A Inglaterra disputou três amistosos na Cidade do México — em 1959, 1969 e 1985 —, com duas derrotas e um empate.

- Comemorar "com responsabilidade" -

Com o "¿Y si sí?" ganhando força, as vitórias da seleção nacional têm provocado grandes comemorações. A mais recente delas teve consequências trágicas.

Na quarta-feira seguinte à partida entre México e Equador, mais de um milhão de torcedores se reuniram no Anjo da Independência, monumento emblemático onde são comemorados os grandes feitos de 'El Tri'. Quatro pessoas morreram naquela noite.

Confiante de que a seleção avançará para as quartas de final, a presidente Claudia Sheinbaum fez um apelo à população para que mantenha a ordem durante as comemorações.

"É muito importante que todos os torcedores que vão comemorar a vitória do próximo domingo — porque nós vamos vencer — o façam com responsabilidade", disse ela.

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