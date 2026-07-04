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Trump diz que discursará pelo 250º aniversário dos EUA 'aconteça o que acontecer'

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AFP
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Repórter
04/07/2026 22:32

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O presidente americano, Donald Trump, disse que vai discursar em Washington, neste sábado (4), em comemoração do 250º aniversário dos Estados Unidos "aconteça o que acontecer", depois que o clima extremo obrigou a evacuação temporária de milhares de pessoas.

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Um funcionário da Casa Branca e do comitê organizador 'Freedom 250' informaram que Trump agora deve fazer seu aguardado discurso no National Mall às 23h locais (00h de domingo, no horário Brasília), que será seguido por um show pirotécnico.

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dk/sla/mvv

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