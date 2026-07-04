Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

México apreende quase três toneladas de cocaína nas águas do Pacífico

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/07/2026 20:36

compartilhe

SIGA

Autoridades mexicanas apreenderam quase três toneladas de cocaína e detiveram quatro pessoas a bordo de duas embarcações pequenas nas águas do Pacífico, informou a Marinha neste sábado (4).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O México aumentou as apreensões de drogas e as detenções em meio à pressão do presidente americano, Donald Trump, para frear o narcotráfico.

A ação ocorreu como resultado de operações de vigilância marítima e aérea da guarda-costeira na costa do estado de Oaxaca (sul), detalhou a secretaria da Marinha em um comunicado.

A operação ocorreu quando o pessoal naval que fazia um voo de patrulha marítima detectou as embarcações e determinou o envio de uma patrulha oceânica, que realizou a interceptação.

Após inspecioná-las, o pessoal naval deteve quatro pessoas e confiscou "86 pacotes que continham aproximadamente 2.990 quilogramas de suposta cocaína", acrescentou o boletim.

Também foram confiscados 20 galões contendo mil litros de gasolina.

A Marinha estima que com esta apreensão evitou a distribuição de 5,9 milhões de doses da droga provocou um impacto econômico de aproximadamente 37 milhões de dólares (R$ 191 milhões, na cotação atual), o que ajuda a enfraquecer as "estruturas financeiras e operacionais" dos criminosos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jla/vel/mvv

Tópicos relacionados:

crime mexico narcotrafico

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay