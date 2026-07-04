Incomodar Kane, a prioridade do técnico do México contra a Inglaterra

O técnico da seleção mexicana Javier Aguirre definiu como prioridade para a partida deste domingo (4) no Estádio Azteca, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, desestabilizar e neutralizar Harry Kane, o maior artilheiro da história da Inglaterra.

Em entrevista coletiva, 'El Vasco' Aguirre reconheceu Kane como um jogador 'top' de grande prestígio, citando seu histórico de goleador pelo Tottenham Hotspur, Bayern de Munique e seleção inglesa.

"Harry Kane é uma estrela mundial", enfatizou Aguirre, destacando a importância do atacante para a equipe inglesa.

"Ele é um jogador de 1,88 metro de altura, mas, apesar desse porte físico, demonstra muita calma com a bola nos pés", observou o técnico mexicano.

"Ele se sacrifica pela equipe e ajuda na defesa", acrescentou Aguirre sobre o atacante inglês, que marcou cinco gols nesta Copa do Mundo.

A missão que Aguirre delegou à defesa mexicana, que ainda não sofreu gols no torneio, é "tentar deixar Kane desconfortável em campo para que ele não consiga armar as jogadas".

Além disso, o técnico mexicano reconheceu a grandeza da seleção inglesa, destacando sua atual quarta posição no ranking da Fifa e o fato de ser campeã mundial de 1966.

"É uma equipe 'top' no mundo. É um time fisicamente forte e que joga muito bem", comentou.

Ele também observou que, sob o comando do técnico alemão Thomas Tuchel, a Inglaterra é capaz de jogar de duas maneiras diferentes.

"A Inglaterra pode te sufocar com um jogo de bolas longas e disputas físicas, mas, se isso não funcionar, eles também sabem jogar trocando passes", analisou Aguirre.

Quanto à seleção mexicana, Javier Aguirre falou sobre o atacante Raúl Jiménez, que passou oito temporadas na Premier League inglesa, defendendo o Wolverhampton e, mais tarde, o Fulham.

"Mesmo depois de todos esses anos naquela que considero a melhor liga do mundo, Raúl continua humilde em nosso grupo. Ele não demonstra qualquer sinal de estrelismo e é dedicado à equipe", destacou.

O técnico de 67 anos descartou a ideia de que jogar no Estádio Azteca, situado a mais de 2.200 metros acima do nível do mar, confira vantagem ao México. "Deixo de lado o fator altitude. Em campo, somos onze contra onze".

Para avançar às quartas de final, Aguirre acredita que é preciso "fazer uma partida perfeita".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jcm/jla/ag/aam