Incomodar Kane, a prioridade do técnico do México contra a Inglaterra
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O técnico da seleção mexicana Javier Aguirre definiu como prioridade para a partida deste domingo (4) no Estádio Azteca, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, desestabilizar e neutralizar Harry Kane, o maior artilheiro da história da Inglaterra.
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Em entrevista coletiva, 'El Vasco' Aguirre reconheceu Kane como um jogador 'top' de grande prestígio, citando seu histórico de goleador pelo Tottenham Hotspur, Bayern de Munique e seleção inglesa.
"Harry Kane é uma estrela mundial", enfatizou Aguirre, destacando a importância do atacante para a equipe inglesa.
"Ele é um jogador de 1,88 metro de altura, mas, apesar desse porte físico, demonstra muita calma com a bola nos pés", observou o técnico mexicano.
"Ele se sacrifica pela equipe e ajuda na defesa", acrescentou Aguirre sobre o atacante inglês, que marcou cinco gols nesta Copa do Mundo.
A missão que Aguirre delegou à defesa mexicana, que ainda não sofreu gols no torneio, é "tentar deixar Kane desconfortável em campo para que ele não consiga armar as jogadas".
Além disso, o técnico mexicano reconheceu a grandeza da seleção inglesa, destacando sua atual quarta posição no ranking da Fifa e o fato de ser campeã mundial de 1966.
"É uma equipe 'top' no mundo. É um time fisicamente forte e que joga muito bem", comentou.
Ele também observou que, sob o comando do técnico alemão Thomas Tuchel, a Inglaterra é capaz de jogar de duas maneiras diferentes.
"A Inglaterra pode te sufocar com um jogo de bolas longas e disputas físicas, mas, se isso não funcionar, eles também sabem jogar trocando passes", analisou Aguirre.
Quanto à seleção mexicana, Javier Aguirre falou sobre o atacante Raúl Jiménez, que passou oito temporadas na Premier League inglesa, defendendo o Wolverhampton e, mais tarde, o Fulham.
"Mesmo depois de todos esses anos naquela que considero a melhor liga do mundo, Raúl continua humilde em nosso grupo. Ele não demonstra qualquer sinal de estrelismo e é dedicado à equipe", destacou.
O técnico de 67 anos descartou a ideia de que jogar no Estádio Azteca, situado a mais de 2.200 metros acima do nível do mar, confira vantagem ao México. "Deixo de lado o fator altitude. Em campo, somos onze contra onze".
Para avançar às quartas de final, Aguirre acredita que é preciso "fazer uma partida perfeita".
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