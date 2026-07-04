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Internacional

Putin conversa com Trump sobre Ucrânia, diz Kremlin

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/07/2026 18:51

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O presidente russo, Vladimir Putin, conversou por telefone, neste sábado (4), com seu par americano, Donald Trump, por ocasião dos 250 anos da independência dos Estados Unidos, anunciou o Kremlin.

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Segundo a Presidência russa, os dois dirigentes conversaram sobre a situação na Ucrânia antes da cúpula da Otan em Ancara, na Turquia.

"Os presidentes abordaram naturalmente a questão de um solução na Ucrânia, levando em conta em particular a participação próxima de Donald Trump na cúpula da Otan na Turquia nos dias 7 e 8 de julho", informou Yuri Ushakov, assessor diplomático do Kremlin, citado pela agência de notícias russa Ria Novosti.

Mais cedo neste sábado, Kiev também anunciou que o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, conversou por telefone com Donald Trump.

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bur/clr/mvv

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua russia ucrania

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