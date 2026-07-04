EUA enterram cápsula do tempo pelos 250 anos da independência
Artefato, que será aberto somente daqui a 250 anos, reúne cerca de 200 objetos que representam a vida, a cultura e a tecnologia estadunidense em 2026
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Uma cápsula do tempo, que só será aberta em 2276, quando os Estados Unidos completarão 500 anos de independência, foi enterrada neste sábado (4/7), no Independence Mall, na Filadélfia. A iniciativa integra as comemorações dos 250 anos do país e reúne cerca de 200 objetos que representam a vida, a cultura e a tecnologia estadunidense em 2026.
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Com 408 quilos, a cápsula contém itens como um iPhone; uma garrafa de Coca-Cola; e um osso de baleia-branca ameaçada de extinção. As informações são da CNN.
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Dentre outros objetos que integram a cápsula estão: um cristal da bola da Times Square; um chip quântico da Universidade da Califórnia em Berkeley; uma réplica da mão de Abraham Lincoln, um dos presidentes mais importantes dos Estados Unidos; um diamante do Arkansas; uma moeda com nanoinscrição da Constituição e da Declaração de Independência do país; e uma edição da Constituição assinada por ministros da Suprema Corte estadunidense.
A cápsula reúne ainda itens dos 50 estados do país.
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Durante a cerimônia, Reginald Brown, comissário da America 250, organização encarregada de organizar as celebrações, afirmou que a ação simboliza confiança no futuro e busca deixar um registro para as próximas gerações.