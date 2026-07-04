EUA enterram cápsula do tempo pelos 250 anos da independência

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

Uma cápsula do tempo, que só será aberta em 2276, quando os Estados Unidos completarão 500 anos de independência, foi enterrada neste sábado (4/7), no Independence Mall, na Filadélfia. A iniciativa integra as comemorações dos 250 anos do país e reúne cerca de 200 objetos que representam a vida, a cultura e a tecnologia estadunidense em 2026.

Com 408 quilos, a cápsula contém itens como um iPhone; uma garrafa de Coca-Cola; e um osso de baleia-branca ameaçada de extinção. As informações são da CNN.

Dentre outros objetos que integram a cápsula estão: um cristal da bola da Times Square; um chip quântico da Universidade da Califórnia em Berkeley; uma réplica da mão de Abraham Lincoln, um dos presidentes mais importantes dos Estados Unidos; um diamante do Arkansas; uma moeda com nanoinscrição da Constituição e da Declaração de Independência do país; e uma edição da Constituição assinada por ministros da Suprema Corte estadunidense.

A cápsula reúne ainda itens dos 50 estados do país.

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Durante a cerimônia, Reginald Brown, comissário da America 250, organização encarregada de organizar as celebrações, afirmou que a ação simboliza confiança no futuro e busca deixar um registro para as próximas gerações.