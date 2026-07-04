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Sindicato FIFPro pede medidas contra insultos a jogadores

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Repórter
04/07/2026 16:32

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Em plena Copa do Mundo, o FIFPro, sindicato mundial de jogadores profissionais, fez um apelo neste sábado (4) pedindo medidas para proteger os atletas dos insultos, frequentemente de caráter racista, que podem sofrer especialmente na internet.

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"Ao longo do torneio, os jogadores estão sendo vítimas de insultos tanto na internet como pessoalmente, muitos de natureza racista e discriminatória", denunciou o sindicato, que considera que esses fatos "não são isolados".

"É necessário que os responsáveis por esses atos recebam punições significativas e que haja um compromisso coletivo de atores como as forças de ordem, as plataformas de redes sociais, a imprensa, os torcedores e a sociedade civil para reverter essa tendência", pediu o FIFPro.

"Os jogadores carregam sobre seus ombros as expectativas de toda uma nação, mas isso nunca deve acontecer em detrimento de sua segurança, dignidade e bem-estar", acrescenta o comunicado.

Na última quarta-feira, o Serviço de Moderação de Mídias Sociais (SMPS) da Fifa anunciou que havia "identificado 89 mil publicações ofensivas durante a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026", das quais 11% eram racistas, a maior parcela desde o início do torneio.

"Os insultos racistas estão aumentando e se tornaram uma ameaça constante ao bem-estar dos jogadores", denunciou o SMPS, lançado em 2022.

O discurso de ódio online também continuou com o início da fase de mata-mata do Mundial: na última segunda-feira, os holandeses Crysencio Summerville, Justin Kluivert e Quinten Timber foram alvo de uma onda de insultos racistas após errarem suas cobranças na disputa de pênaltis que eliminou os Países Baixos contra o Marrocos, conforme denunciado publicamente pela Federação Holandesa de Futebol.

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obo/dr/iga/cb/aam

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