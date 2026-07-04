Sobe para 2.954 o número de mortos em terremotos na Venezuela

Pelo menos 2.954 pessoas morreram e 16.592 ficaram feridas nos potentes terremotos que sacudiram a Venezuela em 24 de junho, segundo o balanço mais recente, divulgado pelo governo neste sábado (4).

Mais de 16.000 pessoas perderam suas casas e 856 prédios foram afetados, segundo os dados do ministério das Comunicações, após o duplo terremoto com magnitudes 7,2 e 7,5, que devastou majoritariamente o estado de La Guaira, no norte do país.

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