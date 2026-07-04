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Número 2 do mundo, Elena Rybakina cai na terceira rodada de Wimbledon

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Repórter
04/07/2026 12:26

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A tenista cazaque Elena Rybakina, número 2 do mundo, foi eliminada terceira rodada de Wimbledon neste sábado (4), com derrota para a belga Elise Mertens (N.27).

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Mertens fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/4) e 6-1, em uma hora e 35 minutos.

Campeã de Wimbledon em 2022 e do Aberto da Austrália este ano, Rybakina esperava fazer uma boa campanha no torneio londrino para se tornar a número 1 do mundo pela primeira vez, destronando a bielorrussa Aryna Sabalenka, que lidera o ranking da WTA desde 2024 e que se classificou para as oitavas de final na sexta-feira.

A cazaque de 27 anos não chegou a Wimbledon vivendo um grande momento, depois de ter sido eliminada também de forma prematura em Roland Garros, ao cair na segunda rodada diante da ucraniana Yuliia Starodubtseva.

Mertens vai enfrentar nas oitavas de final a tcheca Marie Bouzkova (N.21).

"Estou muito feliz por ter vencido o primeiro set e por ter conseguido manter o ritmo. É uma das vitórias mais importantes da minha carreira", disse a jogadora belga de 30 anos, que já conquistou o título de duplas de Wimbledon duas vezes (2021 e 2025).

Em chaves de simples, seu melhor resultado em um torneio de Grand Slam continua sendo a semifinal que alcançou no Aberto da Austrália de 2018.

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psr/dam/cb

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