Ucrânia nega que russos tenham tomado cidade de Kostiantynivka

O exército ucraniano negou, neste sábado (4), que os russos tenham tomado a localidade de Kostiantynivka, no leste do país, como Moscou havia afirmado na véspera, e declarou à AFP que seus soldados continuam defendendo a cidade.

"Os defensores ucranianos mantêm suas posições. A situação é difícil, mas está sob controle das forças ucranianas", disse o porta?voz do exército, Andrii Kovaliov, detalhando que os russos se infiltraram em pequenos grupos na cidade e que, na sexta?feira, realizaram "11 tentativas de assalto", porém, "sem qualquer sucesso".

Kostiantynivka é um dos últimos redutos no caminho em direção às grandes cidades de Kramatorsk e Sloviansk, sob controle ucraniano. Sua captura é um objetivo primordial na campanha russa no Donbass, uma região do leste da Ucrânia majoritariamente ocupada por Moscou.

Na sexta?feira, o porta?voz do Kremlin, Dmitri Peskov, havia afirmado que as tropas russas tinham "totalmente sob [seu] controle" a cidade de Kostiantynivka.

O presidente Vladimir Putin chegou a aparecer de uniforme militar diante de seu Estado?Maior, agradecendo aos soldados e indicando que a tomada da cidade tem uma "importância estratégica maior".

"Outra mentira russa", respondeu neste sábado seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, em uma mensagem nas redes sociais.

A batalha por Kostiantynivka, que tinha cerca de 78.000 habitantes antes da guerra, é travada desde o fim de 2025, quando os soldados russos começaram a se infiltrar na cidade.

Em resposta à campanha militar de Moscou, a Ucrânia intensificou, nos últimos meses, suas operações em território russo.

Neste sábado, a Rússia derrubou mais de 70 drones ucranianos em São Petersburgo, segundo o governador da cidade.

Um terminal de petróleo foi atingido e um drone se chocou contra o complexo histórico de Peterhof, que inclui um palácio e jardins, sem deixar vítimas ou danos.

"O ataque atingiu a área de um terminal de petróleo no distrito de Kirovskyi, em São Petersburgo. "As consequências técnicas foram resolvidas e não houve vítimas", detalhou o governador Alexander Beglov.

Zelensky afirmou que, nesta série de ataques, a base naval russa de Kronstadt, em São Petersburgo, também foi atingida.

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