Kimi Antonelli vence corrida sprint do GP da Grã-Bretanha de F1
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O piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder do Mundial de Fórmula 1, venceu a corrida sprint do Grande Prêmio da Grã-Bretanha neste sábado (4), em Silverstone, chegando à frente do britânico Lewis Hamilton (Ferrari).
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Hamilton largou da pole position e liderou as voltas iniciais, mas acabou sendo ultrapassado por Antonelli. O atual campeão mundial, o também britânico Lando Norris (McLaren), terminou em terceiro.
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