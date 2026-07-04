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Kimi Antonelli vence corrida sprint do GP da Grã-Bretanha de F1

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/07/2026 08:43

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O piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder do Mundial de Fórmula 1, venceu a corrida sprint do Grande Prêmio da Grã-Bretanha neste sábado (4), em Silverstone, chegando à frente do britânico Lewis Hamilton (Ferrari).

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Hamilton largou da pole position e liderou as voltas iniciais, mas acabou sendo ultrapassado por Antonelli. O atual campeão mundial, o também britânico Lando Norris (McLaren), terminou em terceiro.

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bur-dam/avl/cb

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