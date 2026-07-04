Incêndio próximo à costa turística da Catalunha devasta 2.200 hectares

Um incêndio declarado na sexta-feira perto da turística Costa Brava, no nordeste da Espanha, devastou 2.200 hectares desta região do litoral catalão antes de ser parcialmente controlado neste sábado (4), segundo bombeiros.

"Os trabalhos durante a noite permitiram consolidar aproximadamente 70% deste flanco direito" do incêndio, mas ainda resta "a parte central", informaram os bombeiros catalães em um comunicado divulgado na manhã deste sábado.

"O incêndio, possivelmente causado por negligência, afetou cerca de 2.200 hectares de vegetação basicamente florestal", informaram, especificando que mantém-se "o confinamento" nos sete municípios afetados.

Os bombeiros pedem à população "que evite qualquer deslocamento para a área".

Cerca de 400 bombeiros tentam extinguir as chamas. O inspetor-chefe dos Bombeiros da Generalitat, David Borrell, destacou que "a prioridade continua sendo a proteção da população", incentivando que o confinamento seja respeitado.

"Qualquer pessoa que esteja do lado de fora está se expondo a um risco desnecessário", ressaltou.

Sujeita aos efeitos da mudança climática, a Espanha viveu, no verão passado, "os piores incêndios de sua história recente", lembrou em maio o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez.

Na ocasião, as chamas devastaram 393.000 hectares, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS).

Além disso, foram registradas oito mortos, 86 feridos e mais de 42.000 pessoas evacuadas, de acordo com dados oficiais.

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