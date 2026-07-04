Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

"Fizeram uma partidaça", comemora técnico da Colômbia após classificação para oitavas da Copa

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/07/2026 01:37

compartilhe

SIGA

O técnico da Colômbia, o argentino Néstor Lorenzo, classificou a vitória de sua equipe por 1 a 0 sobre Gana na sexta-feira (3), que garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, como uma "partidaça". 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No entanto, Lorenzo reconheceu que o time pecou na precisão na hora de finalizar. 

"A verdade é que os rapazes fizeram uma partidaça", disse o treinador à emissora oficial do jogo, realizado em Kansas City, nos Estados Unidos. 

"Em certo momento, recuamos um pouco" e "eles complicaram um pouco as coisas para nós", analisou. 

"Tivemos seis ou sete chances de definir o jogo, mas não conseguimos". 

Jhon Arias marcou o único gol da partida aos 14 minutos. 

A Colômbia criou oportunidades para ampliar a vantagem, com destaque para uma chance clara de Luis Díaz, mas faltou capricho na finalização. 

"Ele vive de gols. É normal [errar], mas logo a porteira vai abrir para ele e ele vai começar a marcar todos... Tomara que sim!", disse Lorenzo sobre Díaz. 

A Colômbia vai enfrentar a Suíça na próxima terça-feira em Vancouver, no Canadá.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

erc-als/mcd/aam

Tópicos relacionados:

2026 col fbl gha mundial octavos wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay