Irã inicia oficialmente cerimônia pública de despedida do falecido aiatolá Ali Khamenei
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O Irã iniciou oficialmente na manhã deste sábado (4) os seis dias de cerimônias fúnebres pelo falecido líder supremo aiatolá Ali Khamenei, informou a televisão estatal.
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Milhares de pessoas com bandeiras vermelhas, um símbolo associado a chamados de vingança, se reuniram no pátio do Grande Mosalla em Teerã, aguardando o caixão de Khamenei, enquanto entoavam “morte aos Estados Unidos” e “vingança, vingança”, observou um jornalista da AFP no local.
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