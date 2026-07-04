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Irã inicia oficialmente cerimônia pública de despedida do falecido aiatolá Ali Khamenei

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/07/2026 00:13

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O Irã iniciou oficialmente na manhã deste sábado (4) os seis dias de cerimônias fúnebres pelo falecido líder supremo aiatolá Ali Khamenei, informou a televisão estatal. 

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Milhares de pessoas com bandeiras vermelhas, um símbolo associado a chamados de vingança, se reuniram no pátio do Grande Mosalla em Teerã, aguardando o caixão de Khamenei, enquanto entoavam “morte aos Estados Unidos” e “vingança, vingança”, observou um jornalista da AFP no local.

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ap-rkh/abs/lb/cjc/ic

Tópicos relacionados:

conflito ira politica

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