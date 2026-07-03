Para Rashford, mudar horário de início do jogo México-Inglaterra não seria 'ideal'

O atacante inglês Marcus Rashford disse nesta sexta-feira (3) que sua equipe aceitaria uma eventual mudança no horário de início da partida das oitavas de final da Copa do Mundo contra o México, mesmo que não fosse a opção preferida.

A Fifa informou nesta sexta-feira que estuda antecipar o horário do jogo, originalmente marcado para as 18h no horário local de domingo, devido ao risco de tempestades e inundações na Cidade do México, conforme uma fonte próxima à organização revelou à AFP.

De acordo com a imprensa local, o início da partida no Estádio Azteca poderia ser antecipado em seis horas, passando para as 12h (horário local).

Rashford foi questionado sobre a possível mudança durante o treino da Inglaterra na tarde desta sexta-feira, em Kansas City, antes da viagem para a capital mexicana.

Não seria o "ideal", mas os jogadores lidariam com a situação com naturalidade, respondeu ele.

O atacante, que marcou um gol em quatro partidas da Copa do Mundo, minimizou o desafio representado pelo pouco tempo disponível para aclimatação à altitude da Cidade do México, aproximadamente 2.240 metros acima do nível do mar.

"Vai ser duro", admitiu o jogador, que atuou pelo Barcelona na temporada passada.

"A altitude obviamente influencia, mas não é algo que nos preocupe ou algo do gênero. Somos todos jogadores experientes. Precisamos saber administrar a partida", afirmou.

O outro desafio para Rashford e o restante do ataque liderado por Harry Kane será superar a defesa mexicana, que não foi vazada nas quatro vitórias de 'El Tri' no torneio até o momento.

"Mostraram até agora que é difícil marcar gols contra eles", reconheceu Rashford.

"É uma equipe com um estilo de jogo muito claro. Eles são eficientes", descreveu. "Há muitas grandes equipes no torneio. Se quisermos chegar à final e vencê-la, teremos de enfrentá-las e encontrar uma maneira de conseguir isso".

Rashford, que foi titular na vitória dramática de virada nos 16-avos de final sobre a República Democrática do Congo (2 a 1), também falou sobre o futuro incerto no âmbito de clubes.

"Pessoalmente, estou vivendo o momento", disse o atacante, que retornou ao Manchester United após seu período de empréstimo ao Barcelona.

"Fui muito claro com todos os envolvidos antes da Copa do Mundo. Eu queria que isso fosse resolvido antes, mas, se não for, não vou lidar com o assunto até depois, porque quero estar totalmente focado no presente. Estamos lutando para conquistar algo muito especial", enfatizou.

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