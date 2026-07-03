Deschamps minimiza previsão de calor para jogo entre França e Paraguai

O técnico da França, Didier Deschamps, disse nesta sexta-feira (3) que não está preocupado com as altas temperaturas previstas para a Filadélfia, onde sua equipe vai enfrentar o Paraguai pelas oitavas de final da Copa Mundo.

A metade leste dos Estados Unidos vem enfrentando uma onda de calor extremo há vários dias. Espera-se que as temperaturas cheguem a 36°C no momento do início da partida, marcada para as 17h de sábado no horário local (18h de Brasília), com uma forte umidade.

"O calor não afeta o ato de atacar nem de defender. Sabíamos que faria calor. Fizemos o que era necessário em relação aos protocolos", disse Deschamps em entrevista coletiva no Lincoln Financial Field.

"Quando chegamos a Clairefontaine [para o início da preparação dos 'Bleus' para a Copa do Mundo, em 29 de maio], também estava muito quente. É um fator, e todas as equipes se prepararam para isso. É o quinto jogo, com os corpos dos jogadores sob grande desgaste, mas não estou obcecado com o calor", acrescentou o treinador.

A Filadélfia registrou temperaturas sufocantes de 38°C nesta sexta-feira e o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos manteve um alerta de calor extremo em vigor até a tarde de sábado.

O sindicato mundial FIFPro alertou, durante a Copa do Mundo de Clubes do ano passado, também disputada nos Estados Unidos, sobre os riscos potenciais para os jogadores ao atuarem em condições extremas.

"Sabemos que a meteorologia com certeza será complicada, com muito calor. Isso será uma vantagem ou uma desvantagem para ambas as equipes e teremos de jogar aos 100%. Vamos precisar nos adaptar e dar tudo de nós em campo", disse o atacante francês Désiré Doué.

"Jogar no calor é um desgaste de energia, você sua e pode ficar menos lúcido. Estava muito quente quando chegamos aos Estados Unidos. Agora vai fazer um calor extremo, mas a gente acaba se acostumando aos poucos. Estamos fisicamente preparados para aguentar a partida inteira", afirmou Doué.

A seleção francesa tem todo o elenco à disposição para o jogo contra o Paraguai, com exceção do atacante Marcus Thuram, que está com problemas físicos.

Além do calor, há também risco de tempestades no sábado, o que poderia, da mesma forma, interromper a partida.

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