Marrocos disputará seu jogo 'mais importante' contra um 'temível' Canadá, diz técnico Ouahbi

O técnico do Marrocos, Mohamed Ouahbi, admitiu nesta sexta-feira (3) que está prestes a disputar a partida "mais importante" de sua carreira ao enfrentar o Canadá, um adversário "temível" a quem precisam derrotar para avançar às quartas de final da Copa do Mundo.

Com base em sua força e histórico, os 'Leões do Atlas' entram como favoritos para o confronto no Houston Stadium, neste sábado, às 12h no horário local (14h de Brasília).

No entanto, os canadenses tiveram um bom desempenho no torneio e podem tirar proveito de terem tido um dia a mais de descanso e não terem disputado uma prorrogação, como aconteceu com os marroquinos, que eliminaram a seleção holandesa nos pênaltis.

"É a partida mais importante da minha carreira... O adversário não importa: se não estivermos à altura do desafio, voltamos para casa... O nível que mostramos nas partidas anteriores não nos garantirá a vitória amanhã. O que vai decidir o jogo é o que mostrarmos em campo", declarou o treinador na véspera da partida.

"Temos um enorme respeito por essa equipe. Eles são um adversário temível, com muitas qualidades (...) Um time com muita energia e intensidade, e muito bem preparado", acrescentou.

Para Ouahbi, a atual equipe canadense não é a mesma que eles derrotaram por 2 a 1 na fase de grupos do Mundial do Catar, em 2022. "Eles evoluíram; agora estão mais compactos e mais tranquilos com a bola... Têm uma identidade clara e acreditam em suas capacidades", observou.

No entanto, ele também destacou as características de seu próprio elenco.

"O jogador marroquino possui a capacidade técnica de ser muito bom com a bola, gosta de ter a posse. Ele também sabe correr, sabe manter o ritmo de corrida por longos períodos. Tivemos de encontrar um estilo de jogo que se adequasse às características dos nossos jogadores. É por isso que construímos uma identidade de jogo que reflete quem somos", afirmou.

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