Brasil prepara defesa contra jogo aéreo de Haaland e cia

O Brasil dedicou "boa parte" de seus treinos a preparar sua defesa contra o jogo aérea da Noruega de Erling Haaland, adversária nas oitavas de final da Copa do Mundo, disse o atacante Matheus Cunha nesta sexta-feira (3).

O letal centroavante do Manchester City marcou cinco gols neste Mundial, apenas um a menos que os artilheiros do torneio, Lionel Messi e Kylian Mbappé, que disputaram um jogo a mais.

A marcação de Haaland e de seus companheiros, vários dos quais são mais altos que os brasileiros, representa um dos principais desafios para a Seleção de Carlo Ancelotti no jogo do próximo domingo, em East Rutherford, Nova Jersey.

"A gente que tem essa responsabilidade de ser um pouquinho mais alto que a maioria, a gente está sempre entre os nomes que vai estar marcando", disse o atacante brasileiro, jogador do Manchester United.

Cunha tem 1,83 m e é um dos titulares mais altos do Brasil, ao lado do atacante Rayan (1,91 m) e dos defensores Danilo (1,84 m), Marquinhos (1,83 m) e Gabriel Magalhães (1,90 m).

- Confiança de Ancelotti -

Haaland tem 1,95 m de altura, um centímetro a menos que um de seus companheiros de ataque, Alexander Sorloth. O zagueiro Kristoffer Ajer, também titular, mede 1,98 m.

"A gente dedicou, sim, boa parte do treino para poder organizar a defesa, sabendo que eles têm uma arma muito forte, principalmente nas bolas paradas", afirmou Cunha.

"A gente sabe o quão importante é isso no mata-mata", acrescentou. "Vou ser um dos responsáveis para, se Deus quiser, sair a zero nessas jogadas de bola parada".

O brasileiro de 27 anos disse que já levou a melhor sobre Haaland em vários confrontos, tanto no clássico de Manchester quanto na época em que ambos jogavam no futebol alemão.

Mas Cunha também tem experiência enfrentando outros jogadores noruegueses perigosos, como o meia Martin Odegaard, capitão do Arsenal.

"Acredito que a gente tem que estar focado não só nele [Haaland], mas em muitos jogadores da seleção norueguesa, que tem uma arma muito forte", observou.

- Atenção também com a bola no chão -

O lateral-esquerdo Douglas Santos, afirmou que Ancelotti definirá as funções de marcação no treino de sábado, o último antes do jogo no MetLife Stadium.

No entanto, Douglas, o jogador mais baixo da linha defensiva titular (1,75m), alertou que os noruegueses também sabem jogar com a bola no chão. Foi assim que marcaram a maioria dos dez gols nos quatro jogos que disputaram neste Mundial.

"A Noruega, como foi dito, é uma equipe que tem uma estatura muito alta, mas que tem feito muitos gols jogando mais coletivo. Então é uma seleção que é muito qualificada também no jogo por baixo, no jogo coletivo. Então a gente tem que estar preparado para tudo", declarou o lateral.

O Brasil também quer quebrar o tabu de nunca ter vencido os noruegueses, com dois empates e duas derrotas em quatro confrontos.

O respeito não é exclusividade dos brasileiros. Haaland destacou a defesa "muito boa" e a qualidade dos jogadores da Seleção.

Gabriel Magalhães "é um jogador incrível, acabou de ganhar a Premier League, então tem todo o meu respeito. Mas não se esqueçam do Marquinhos, que conquistou dois títulos consecutivos da Champions, ou do Alisson, que ganhou todos os troféus", declarou o artilheiro norueguês à CazéTV nesta sexta-feira.

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