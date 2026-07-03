Fifa considera antecipar horário do início de México-Inglaterra devido ao risco de tempestade

A Fifa está considerando antecipar em seis horas a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre México e Inglaterra, devido ao risco de tempestades e inundações na Cidade do México, informou uma fonte próxima à organização à AFP nesta sexta-feira (3).

O jogo no Estádio Azteca está originalmente marcado para as 18h no horário local (21h de Brasília) de domingo. A imprensa mexicana noticiou que o novo horário previsto seria meio-dia no horário local (15h de Brasília).

"A Fifa está mantendo conversas para antecipar o horário de início da partida entre México e Inglaterra no domingo, devido ao risco de problemas climáticos, incluindo inundações", disse a fonte.

A previsão do tempo indica chuvas fortes, raios e granizo para domingo. Uma partida anterior realizada no Azteca — México x Equador, pela fase de 16-avos — já havia sofrido um atraso de uma hora devido a uma tempestade.

O técnico do México, Javier Aguirre, se manifestou contra uma possível mudança de horário. "É como um soco no estômago, porque agora temos que mudar todo o planejamento, todo o trabalho", disse ele em entrevista à emissora Radiofórmula, se referindo a ajustes em questões como refeições, descansos e fisioterapia.

"Ninguém me consultou, e estou muito irritado", acrescentou ele. "Não concordo", mas "a Fifa organiza, a Fifa decide e eu acato a decisão. Nós nos adaptamos. Não há desculpas, temos de jogar e vencer".

No domingo, Brasil e Noruega se enfrentam, também pelas oitavas de final, às 17h (horário de Brasília).

Durante a fase de grupos do torneio, outra partida também foi afetada pelas condições climáticas. O jogo entre França e Iraque, na Filadélfia, foi suspenso no intervalo devido ao risco de tempestades severas e só foi retomado duas horas depois.

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