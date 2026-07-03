Canadá promete ser o 'pesadelo' de uma seleção marroquina 'sem pontos fracos'

O técnico do Canadá, Jesse Marsch, reconheceu nesta sexta-feira (3) que seu adversário, o Marrocos, não apresenta pontos fracos, mas espera que sua equipe seja um "pesadelo" para a seleção norte-africana neste sábado, em Houston, no duelo que vale uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

O treinador americano também afirmou que tanto o lateral Alphonso Davies, do Bayern de Munique — aparentemente recuperado de uma lesão —, quanto o zagueiro Moïse Bombito, do Nice e titular absoluto da equipe, estão aptos para o jogo.

Dada a sua força e o seu histórico, os 'Leões do Atlas' entram em campo no Houston Stadium, ao meio-dia no horário local (14h no de Brasília), como favoritos. Mas os canadenses fazem uma boa campanha no torneio e podem tirar proveito de terem um dia a mais de descanso em relação ao adversário.

"Estamos no caminho certo... Contra o Marrocos, acredito que somos um pesadelo para qualquer adversário. Vamos manter essa mentalidade, embora, ao mesmo tempo, se perdermos um jogador pelo caminho ou se nossa intensidade cair nem que seja 1%, isso vá nos afetar", afirmou ele durante a coletiva de imprensa antes da partida.

Marsch reconheceu, contudo, a força do adversário. "Estamos empolgados. É isso que esperávamos e onde queremos estar. Sabemos que o Marrocos vai dificultar muito as coisas para nós em tudo o que fizermos. É uma equipe que, literalmente, não tem pontos fracos", observou.

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