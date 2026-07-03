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Lula parabeniza Keiko Fujimori por eleição no Peru e defende "ambiciosa" agenda bilateral

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Repórter
03/07/2026 18:17

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou nesta sexta-feira (3) a conservadora Keiko Fujimori por sua vitória nas eleições presidenciais peruanas e lhe ofereceu trabalhar em uma agenda bilateral "ambiciosa".

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Fujimori, de 51 anos, venceu o segundo turno realizado em 7 de junho por uma margem estreita sobre o candidato de esquerda Roberto Sánchez e se tornará a primeira mulher a assumir a presidência do Peru. Ela foi oficialmente proclamada presidente eleita nesta sexta-feira.

Em uma mensagem publicada no X, Lula desejou sucesso na condução de seu mandato e na tarefa de "agregar o povo peruano em torno de um projeto comum de desenvolvimento".

"Conte com o Brasil para construirmos juntos uma América do Sul mais próspera, integrada, democrática e soberana", escreveu Lula.

A peruana Fujimori e o colombiano Abelardo de la Espriella foram os últimos a se somar à lista de líderes de direita que venceram eleições na América Latina desde o retorno do republicano Donald Trump à Casa Branca.

Brasil, México e Uruguai são agora exceções.

Em sua mensagem, Lula destacou os laços históricos entre Brasil e Peru, que compartilham uma extensa fronteira, e defendeu o trabalho conjunto em áreas como o combate à fome, a proteção da Amazônia e o enfrentamento ao crime organizado transnacional.

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ll/jss/dga/am

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