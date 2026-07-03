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Ange Postecoglou é o novo técnico do Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/07/2026 18:05

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O Al-Nassr, clube saudita onde joga o astro português Cristiano Ronaldo, anunciou nesta sexta-feira (3) a contratação do técnico australiano Ange Postecoglou.

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Postecoglou estava livre no mercado desde outubro, quando foi demitido do Nottingham Forest após uma passagem que durou apenas 39 dias.

"É oficial: Ange Postecoglou é o novo técnico do Al-Nassr. Ele assinou um contrato de duas temporadas. Bem-vindo!", escreveu o clube de Riade em suas redes sociais.

O treinador de 60 anos ficou conhecido após comandar a seleção da Austrália entre 2013 e 2017, tendo participado da Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

Depois, passou pelo futebol japonês (Yokohama Marinos) até se transferir para a Europa, em 2021, para comandar o Celtic da Escócia. De lá, foi para o Tottenham em 2023, levando a equipe londrina ao título da Liga Europa em 2025.

Após o fiasco no Nottingham Forest, Postecglou tentará relançar a carreira em um clube muito distante das ligas mais competitivas, mas irá comandar Cristiano Ronaldo, que defende as cores do Al-Nassr desde o início de 2023.

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bsp/ea/dr/ma/cb/aam

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