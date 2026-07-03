Wimbledon dá a Serena Williams 'todo o tempo possível' para poder jogar em duplas

O diretor de Wimbledon, Jamie Baker, explicou nesta sexta-feira (3) o incomum adiamento da estreia de Serena Williams ao lado de sua irmã Venus no torneio de duplas, afirmando que está dando a ela "todo o tempo possível".

A primeira rodada das duplas femininas começou na quinta-feira e tem previsão de terminar nesta sexta, mas as irmãs americanas não constam na programação de nenhum desses dias. Consequentemente, elas devem estrear no sábado, que na teoria está reservado para a segunda rodada.

Na programação provisória dos jogos de sábado, a partida que coloca Venus e Serena Williams contra a dupla formada pela argentina Solana Sierra e a colombiana Camila Osorio está marcada para as 17h30 no horário local (13h30 em Brasília). No entanto, a quadra onde o jogo será disputado não foi especificada, com os organizadores apenas informando que o local está "a definir".

A incerteza continua sobre a participação de Serena Williams, já que ela sofreu uma lesão no joelho durante sua eliminação na chave de simples, na terça-feira, contra a australiana Maya Joint.

"Ele continua na chave" e "obviamente esperamos que possa jogar, se estiver em condições para isso", observou Jamie Baker, que negou que as regras de programação do torneio tivessem sido violadas.

Baker explicou que essas regras são, essencialmente, "diretrizes" destinadas a "tentar concluir o torneio" dentro do prazo previsto, e não princípios imutáveis.

"Às vezes, circunstâncias excepcionais como o clima, lesões ou jogadores competindo em múltiplas chaves podem justificar uma alteração na programação", segundo o diretor.

"Isso não acontece com frequência e não teríamos feito se considerássemos que colocava em risco o andamento do restante do torneio", acrescentou Baker, reiterando que nenhuma regra foi violada em relação às irmãs Williams, vencedoras de 14 Grand Slams em duplas.

Serena e Venus Williams, de 44 e 46 anos, receberam um convite (wild card) para competir na chave de duplas femininas de Wimbledon, uma vez que seus rankings não permitiam a entrada direta na chave principal.

Enquanto Venus retornou ao circuito em julho de 2025 e disputou vários jogos tanto em simples quanto em duplas, sua irmã mais nova só voltou a competir no início de junho, em duplas, após ficar afastada das quadras por quase quatro anos.

A derrota em três sets para a australiana Maya Joint foi seu primeiro jogo de simples desde a derrota na terceira rodada do US Open de 2022.

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