Sabalenka segue avançando em busca de primeiro título em Wimbledon

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, se classificou para as oitavas de final de Wimbledon nesta sexta-feira (3), após derrotar a letã Jelena Ostapenko (N.31) por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-4, em pouco mais de uma hora e meia de jogo.

Quatro vezes campeã de torneios de Grand Slam, Sabalenka enfrentará a japonesa Naomi Osaka, bicampeã do Aberto da Austrália e do US Open.

Ex-número 1 do mundo e atualmente 14ª no ranking da WTA, Osaka conseguiu se classificar pela primeira vez, aos 28 anos, para as oitavas de final do torneio londrino.

Por sua vez, Sabalenka nunca conquistou Wimbledon e foi eliminada nas semifinais em suas três últimas participações.

A bielorrussa pode perder o posto de número um do mundo para a cazaque Elena Rybakina (N.2) dependendo da atuação de cada uma no torneio.

Ostapenko, campeã de Roland Garros em 2017 e semifinalista em Wimbledon um ano depois, havia derrotado Sabalenka em seu confronto anterior, disputado em 2025 no saibro de Stuttgart.

Osaka, próxima adversária da bielorrussa, venceu a australiana de origem russa Daria Kasatkina (N.65) por 6-1 e 6-3.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

psr/dr/yr/cb