Sinner avança às oitavas e segue firme em busca do 2º título seguido em Wimbledon

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo atual campeão de Wimbledon, se classificou com facilidade para as oitavas de final do torneio londrino ao vencer o americano Jenson Brooksby (N.81) nesta sexta-feira (3).

Sinner fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 6-3 e 6-4, em duas horas e 13 minutos na quadra central do All England Club.

Brooksby teve um break point no primeiro set, mas o número 1 do mundo, sólido durante toda a partida, rapidamente elevou o nível de seu jogo graças a um saque devastador (13 aces contra três do adversário).

O americano teve mais uma chance de assumir a vantagem na segunda parcial, mas esbarrou na defesa sólida de Sinner.

No terceiro set, Brooksby finalmente conseguiu quebrar o serviço de Sinner, por duas vezes, uma logo no início e outra quando o italiano sacava para fechar a partida.

No entanto, perdendo por 5-4, o americano jogou a bola para fora no forehand no terceiro match point contra.

Sinner, que além de defender o título em Wimbledon busca seu quinto Grand Slam, vai enfrentar nas oitavas de final o japonês Shintaro Mochizuki (N.151), que veio do qualifying, e surpreendeu ao eliminar o espanhol Rafael Jódar (N.26).

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