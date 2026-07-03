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Djokovic vence Rindeknech e vai às oitavas de final de Wimbledon

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AFP
AF
AFP
Repórter
03/07/2026 14:47

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O tenista sérvio Novak Djokovic, que aos 39 anos busca seu oitavo título de Wimbledon e o 25º Grand Slam, venceu o francês Arthur Rindeknech nesta sexta-feira (3) e avançou às oitavas de final do torneio londrino.

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Djokovic, que atualmente ocupa a oitava posição no ranking da ATP, fechou o jogo contra Rindeknech (N.28) em 3 sets a 1, com parciais de 7-5, 6-4, 1-6 e 7-6 (7/4), em pouco mais de três horas.

Na próxima fase, o veterano sérvio terá pela frente o russo Roman Safiullin (N.132), que horas antes eliminou o brasileiro João Fonseca (N.27).

Ao bater Rindeknech, Djokovic alcançou sua 105ª vitória em Wimbledon, igualando o recorde do suíço Roger Federer, até agora o tenista que mais venceu na chave de simples masculina do torneio.

O recorde absoluto pertence à americana de origem tcheca Martina Navratilova, nove vezes campeã no All England Club, com 120 vitórias na chave de simples feminina.

O sérvio, que também busca igualar o recorde de oito títulos em Wimbledon de Federer este ano, chegou às oitavas de final do torneio londrino pela 18ª vez.

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psr/dr/cb

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