Medvedev é eliminado na 3ª rodada de Wimbledon

O russo Daniil Medvedev, ex-número 1 do mundo e atual 9º no ranking da ATP, foi eliminado na terceira rodada de Wimbledon nesta sexta-feira (3), após ter sido derrotado pelo alemão Jan-Lennard Struff (N.74) por 7-6 (7/4), 7-6 (7/5) e 7-5.

Campeão do US Open em 2021, o russo soma sua segunda eliminação precoce consecutiva em um torneio de Grand Slam, após ter caído na primeira rodada de Roland Garros no fim de maio.

A melhor campanha de Medvedev em Wimbledon foram as semifinais em 2023 e em 2024.

Aos 36 anos, Struff nunca havia chegado às oitavas do torneio londrino, embora tenha conseguido este feito duas vezes em Roland Garros (2019 e 2021) e uma no US Open, em 2025.

No domingo, o alemão tentará alcançar pela primeira vez as quartas de final de um torneio de Grand Slam.

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