Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Medvedev é eliminado na 3ª rodada de Wimbledon

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/07/2026 14:35

compartilhe

SIGA

O russo Daniil Medvedev, ex-número 1 do mundo e atual 9º no ranking da ATP, foi eliminado na terceira rodada de Wimbledon nesta sexta-feira (3), após ter sido derrotado pelo alemão Jan-Lennard Struff (N.74) por 7-6 (7/4), 7-6 (7/5) e 7-5.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Campeão do US Open em 2021, o russo soma sua segunda eliminação precoce consecutiva em um torneio de Grand Slam, após ter caído na primeira rodada de Roland Garros no fim de maio.

A melhor campanha de Medvedev em Wimbledon foram as semifinais em 2023 e em 2024.

Aos 36 anos, Struff nunca havia chegado às oitavas do torneio londrino, embora tenha conseguido este feito duas vezes em Roland Garros (2019 e 2021) e uma no US Open, em 2025. 

No domingo, o alemão tentará alcançar pela primeira vez as quartas de final de um torneio de Grand Slam.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dga/psr/dr/yr/cb

Tópicos relacionados:

2026 atp gbr ger rus tenis wimbledon

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay