Hamilton faz a pole da corrida sprint do GP da Grã-Bretanha de F1
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O piloto britânico Lewis Hamilton (Ferrari) vai largar da pole position na corrida sprint do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, depois de ter sido o mais rápido na sessão de classificação disputada nesta sexta-feira (3), no circuito de Silverstone.
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Hamilton será acompanhado na primeira fila pelo líder do campeonato, o italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que foi apenas 11 milésimos de segundo mais lento.
O heptacampeão mundial, que corre em casa e em um circuito no qual tem nove vitórias desde 2008, sua primeira temporada na F1, foi aclamado pelos torcedores.
"Como eu gosto deste lugar, como eu gosto dessas pessoas. Não consigo expressar em palavras como isso é importante para mim", declarou o piloto de 41 anos, que em meados de junho venceu o GP de Barcelona-Catalunha e ganhou confiança para entrar na disputa pelo título.
Seu companheiro de Ferrari, o monegasco Charles Leclerc, vai largar da quarta posição na corrida sprint de sábado, atrás do holandês Max Verstappen (Red Bull), cujo carro parece estar cada vez mais veloz, depois de terminar na segunda posição no GP da Áustria, no domingo passado.
O britânico George Russell (Mercedes), vice-líder do Mundial a 40 pontos de Antonelli, foi apenas o quinto.
Por sua vez, o brasileiro Gabriel Bortoleto não conseguiu avançar para o SQ3 e terminou na 12ª posição.
Haverá corridas sprint em seis das 22 etapas da temporada de 2026 da F1. Elas acontecem aos sábados, um dia antes das corridas principais dos Grandes Prêmios.
Horas antes da sessão de classificação para a sprint, a única sessão de treino livre terminou também com Hamilton sendo o mais rápido, novamente à frente de Antonelli, com Leclerc ocupando a terceira colocação.
--- Grid de largada da corrida sprint do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1:
1ª fila:
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
2ª fila:
Max Verstappen (HOL/Red Bull)
Charles Leclerc (MON/Ferrari)
3ª fila:
George Russell (GBR/Mercedes)
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
4ª fila:
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
Isack Hadjar (FRA/Red Bull)
5ª fila:
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)
6ª fila:
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)
Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
7ª fila:
Nico Hülkenberg (ALE/Audi)
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)
8ª fila:
Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes)
Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)
9ª fila:
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
10ª fila:
Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)
Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)
11ª fila:
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)
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