Neymar não está satisfeito em ser reserva, mas é 'muito respeitoso', diz Ancelotti

Neymar não está satisfeito em ficar no banco de reservas do Brasil na Copa do Mundo de 2026, mas está lidando bem com a situação e sendo "muito respeitoso", disse o treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, em uma entrevista publicada nesta sexta-feira (3).

Maior artilheiro da história da 'Canarinha', com 79 gols, ele não foi titular em nenhuma das quatro partidas disputadas pela Seleção na América do Norte, onde enfrentará a Noruega nas oitavas de final no domingo (5).

"Ele não está conformado, mas está se comportando muito bem. Está treinando muito bem. Neymar é muito respeitoso, amável e querido pelos companheiros", disse o treinador italiano ao jornal Folha de São Paulo, no hotel da Seleção em Basking Ridge, Nova Jersey.

"É uma figura importante na equipe porque tem qualidade e é uma pessoa muito humilde. Estou muito contente com ele. E obviamente ele quer jogar, como sempre jogou", acrescentou.

Aos 34 anos, Neymar chegou ao torneio na América do Norte com uma lesão na panturrilha direita. Ele fez sua estreia na competição na última partida da fase de grupos, na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, na qual jogou por apenas 14 minutos.

Ancelotti afirmou que o camisa 10 está em condições de "jogar 90 minutos", uma declaração que dissipa as dúvidas sobre sua condição física durante a competição que, segundo o próprio jogador, é sua quarta e última edição de uma Copa do Mundo.

"O importante é que ele pode jogar. Quanto tempo jogará, ninguém sabe. Ele tem experiência para manejar os minutos do jogo, o ritmo. Quando eu entender que a equipe precisa dele, vou colocá-lo [em campo]", disse.

'Carletto' destacou que a Noruega do atacante Erling Haaland "é muito forte na bola parada" e tem "jogadores com bom preparo físico".

A Seleção nunca venceu a Noruega, contra a qual perdeu duas vezes e empatou em outras duas ocasiões. Também não derrotou nenhuma seleção europeia em fase de mata-mata de um Mundial desde Coreia do Sul e Japão 2002, quando conquistou sua quinta e até agora última estrela.

"Sempre é difícil. Mas estamos confiantes de que teremos um bom jogo. É uma equipe muito bem organizada na linha defensiva, o treinador está trabalhando muito bem nesse aspecto", afirmou Ancelotti.

"Estamos preparados para todas as coisas que podem acontecer. Podemos sofrer um gol, mas estamos preparados para reagir", completou.

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