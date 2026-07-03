Jornalista sequestrada é encontrada morta no México
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As autoridades mexicanas informaram, nesta sexta-feira (3), que encontraram o corpo de uma jornalista sequestrada por dois homens armados no início de junho.
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O sequestro de Roxana Guzmán em sua casa foi registrado em um vídeo assustador. Seus restos mortais foram encontrados dias atrás em uma casa e identificados, informou a Procuradoria do Estado de Veracruz (leste) em um comunicado.
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