Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Jornalista sequestrada é encontrada morta no México

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/07/2026 14:00

compartilhe

SIGA

As autoridades mexicanas informaram, nesta sexta-feira (3), que encontraram o corpo de uma jornalista sequestrada por dois homens armados no início de junho. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O sequestro de Roxana Guzmán em sua casa foi registrado em um vídeo assustador. Seus restos mortais foram encontrados dias atrás em uma casa e identificados, informou a Procuradoria do Estado de Veracruz (leste) em um comunicado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ai/jt/mar/aa

Tópicos relacionados:

crime mexico midia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay