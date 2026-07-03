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Papa pede 'moderação' no debate público nos Estados Unidos

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Repórter
03/07/2026 13:35

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O papa Leão XIV pediu, nesta sexta-feira (3), "moderação" no debate público nos Estados Unidos e "respeito pelas opiniões alheias", em um discurso proferido na véspera do 250º aniversário da independência do país. 

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Sem mencionar o presidente americano Donald Trump, o pontífice nascido em Chicago exortou seus compatriotas a buscarem "pontos em comum" e a cultivarem a "unidade", destacando como as "sucessivas ondas de imigrantes moldaram o futuro do país". 

A mensagem em vídeo, transmitida do Centro Nacional da Constituição, na Filadélfia, pareceu conter diversas alusões ao estilo polarizador de Trump. 

Leão XIV e Trump têm se confrontado repetidamente nos últimos meses devido às críticas do papa à política de imigração linha-dura dos EUA e à guerra contra o Irã. 

Trump chegou a chamar o pontífice de "fraco" no combate ao crime e "péssimo" em política externa. 

Por sua vez, o papa afirmou que "não tem medo" de Trump. 

Em seu discurso, Leão XIV defendeu "um debate público marcado pela moderação, pelo respeito às diferentes opiniões e por um esforço constante para encontrar pontos em comum". 

Ele também expressou a esperança de que o 250º aniversário da Declaração da Independência servisse como ocasião para uma "renovação solene do compromisso" com os ideais fundadores dos Estados Unidos.

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cmk/ljm/dth/meb/mab/aa

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