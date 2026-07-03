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Líder da oposição exilada Machado afirma que seu retorno estabilizaria a Venezuela após terremotos

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AFP
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Repórter
03/07/2026 12:35

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A líder da oposição exilada, María Corina Machado, afirmou nesta sexta-feira (3) que seu retorno à Venezuela seria um fator de estabilização após os terremotos de 24 de junho e declarou que o país enfrenta um "Estado falido". 

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Machado deixou o país clandestinamente em dezembro e, na segunda-feira, acusou o governo de Delcy Rodríguez de fechar o espaço aéreo para impedir seu retorno. 

"Após a tragédia de 24 de junho, minha presença traz estabilidade; faz parte das forças organizadoras de que o país precisa", declarou nesta sexta-feira em uma videoconferência com correspondentes estrangeiros.

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pgf-nn/mar/aa

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