Incêndio na turística costa da Catalunha obriga várias cidades ao confinamento

Um incêndio florestal que deflagrou perto da Costa Brava, no nordeste de Espanha, uma zona turística popular, obrigou ao confinamento preventivo de uma dúzia de municípios nesta região costeira catalã, nesta sexta-feira (3), informaram os bombeiros regionais.

O incêndio começou de manhã perto da cidade de La Bisbal d'Empordà, na província de Girona, a cerca de 20 quilômetros da costa mediterrânea. Os fortes ventos do norte alimentaram a propagação das chamas, o que levou as autoridades a decretar o confinamento de mais de uma dúzia de municípios, incluindo a turística Platja d'Aro.

Mais de 50 equipes de bombeiros, onze delas com aeronaves, trabalham para extinguir o incêndio, informou o Corpo de Bombeiros.

Para facilitar os esforços de combate aos incêndios, o Corpo de Bombeiros solicitou em sua conta nas redes sociais que as pessoas que moram na região metropolitana de Barcelona e que costumam viajar para esse popular destino litorâneo nos fins de semana "adiem as viagens para essas áreas".

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