Naomi Osaka se classifica pela primeira vez às oitavas de Wimbledon

A japonesa Naomi Osaka, ex-número um do mundo e atual 14ª no ranking da WTA, se classificou para as oitavas de final de Wimbledon pela primeira vez nesta sexta-feira (3), após derrotar a australiana Daria Kasatkina (N.65), com parciais de 6-1 e 6-3 .

Bicampeã do Aberto da Austrália e do US Open, Osaka havia caído três vezes na terceira rodada (2017, 2018 e 2025) de Wimbledon, e disputará no domingo suas primeiras oitavas de final no torneio londrino.

Especialista em quadra dura, a tenista de 28 anos está fazendo a melhor temporada na grama de sua carreira.

No último sábado, ela disputou no WTA 500 de Bad Homburg (Alemanha) a sua primeira final na grama, mas teve que abandonar a competição devido a uma lesão no início do segundo set contra a tcheca Karolina Muchova (N.9).

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