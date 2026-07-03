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Naomi Osaka se classifica pela primeira vez às oitavas de Wimbledon

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Repórter
03/07/2026 12:23

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A japonesa Naomi Osaka, ex-número um do mundo e atual 14ª no ranking da WTA, se classificou para as oitavas de final de Wimbledon pela primeira vez nesta sexta-feira (3), após derrotar a australiana Daria Kasatkina (N.65), com parciais de 6-1 e 6-3 .

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Bicampeã do Aberto da Austrália e do US Open, Osaka havia caído três vezes na terceira rodada (2017, 2018 e 2025) de Wimbledon, e disputará no domingo suas primeiras oitavas de final no torneio londrino. 

Especialista em quadra dura, a tenista de 28 anos está fazendo a melhor temporada na grama de sua carreira.

No último sábado, ela disputou no WTA 500 de Bad Homburg (Alemanha) a sua primeira final na grama, mas teve que abandonar a competição devido a uma lesão no início do segundo set contra a tcheca Karolina Muchova (N.9).

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dga-psr/yr/aa

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