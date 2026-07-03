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Sobe para 10 o número de mortos no atentado em Damasco

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Repórter
03/07/2026 11:48

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O número de mortos no atentado com bomba de quinta-feira em um café de Damasco subiu para 10, com 21 feridos, informou o Ministério da Saúde sírio nesta sexta-feira (3). 

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Em sua contagem anterior, o ministério havia relatado nove mortos e 20 feridos. 

A explosão ocorreu em um café próximo ao Palácio da Justiça, em um bairro movimentado no centro da capital síria. 

Segundo as autoridades, foi causada por um artefato explosivo improvisado. A bomba caseira, que pesava cerca de um quilo, estava carregada com fragmentos de metal. 

Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque até o momento.

A tomada do poder por uma coalizão islamista que depôs o presidente Bashar al-Assad no final de 2024 pôs fim à guerra civil. Desde então, as autoridades têm trabalhado para reunificar um país fragmentado pelo conflito e reconstruir suas instituições. 

Este ataque é o mais mortal em Damasco desde o atentado a uma igreja em junho de 2025, que deixou 25 mortos. O ataque foi reivindicado por um grupo fundamentalista sunita, enquanto as autoridades o atribuíram ao grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

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bur/lk/hme/san/mab/meb/aa

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