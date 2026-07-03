Cabo Verde enfrenta Argentina nos últimos confrontos dos 16-avos da Copa

Vozinha, o goleiro de 40 anos cabo-verdiano, contra Lionel Messi, a lenda argentina que acaba de completar 39 anos: no último dia de confrontos da fase de 16-avos de final da Copa do Mundo 2026 nesta sexta-feira (3), a campeã Argentina enfrenta a estreante Cabo Verde em Miami, enquanto a Colômbia joga contra Gana em Kansas City.

Com exceção de Alemanha e Países Baixos, eliminadas nos pênaltis por Paraguai e Marrocos, e a Croácia (2-1 contra Portugal), as principais seleções do futebol mundial confirmaram presença nas oitavas de final.

O caminho da Colômbia até a final começa diante de Gana às 22h30 em Kansas City.

"Se eu não a coloquei antes na lista de favoritas, faço isso agora. Acho que ela tem um nível altíssimo, jogadores fantásticos, muito fortes fisicamente, muito rápidos e com uma qualidade técnica muito alta", disse o treinador espanhol Luis de la Fuente sobre a seleção colombiana.

"Esperamos continuar crescendo porque ainda não é suficiente para aquilo que buscamos", declarou o técnico colombiano Néstor Lorenzo, que rejeita o rótulo de "favorita" atribuído por De la Fuente.

No topo desta lista aparece a Argentina, com o histórico desempenho de Messi, autor de seis dos oito gols da 'Albiceleste' e maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 19 gols.

Seu caminho cruza às 19h00 desta sexta-feira com o dos 'Tubarões Azuis' de Cabo Verde, orgulhosos representantes do arquipélago africano de cerca de 525.000 habitantes, que conseguiram terminar em segundo lugar do Grupo H, atrás da Espanha, deixando de fora o Uruguai e a Arábia Saudita.

Agora um desafio gigantesco os aguarda. A tricampeã mundial Argentina passou pela fase de grupos sem sobressaltos, com três vitórias confortáveis contra Argélia (3 a 0), Áustria (2 a 0) e Jordânia (3 a 1).

Apesar da imensa diferença entre a novata e a tricampeã, o técnico argentino Lionel Scaloni, que comemorará seu 100º jogo à frente da equipe, pediu cautela diante do adversário.

- "Precisamos respeitá-los" -

"Eles não estão aqui por acaso. Precisamos respeitá-los, e é isso que faremos", avisou o treinador.

A preparação dos 'Tubarões Azuis' foi ofuscada por um problema extracampo: uma acusação de estupro contra o capitão da equipe, Ryan Mendes, na Nova Zelândia, conforme noticiado pelo jornal O Globo.

O técnico de Cabo Verde, Pedro 'Bubista' Leitão, se recusou a comentar o assunto durante a coletiva de imprensa pré-jogo, remetendo a um comunicado oficial no qual a equipe afirmava que responderia apenas a perguntas referentes à partida em si.

Cabo Verde terá que lidar com uma atmosfera hostil em uma cidade que Messi considera sua desde que chegou ao Inter Miami em 2023, um lugar onde as arquibancadas estarão repletas das cores da 'Albiceleste'.

- Salah lesionado -

Um terceiro confronto do último dia da fase de 16-avos de final será disputado em Dallas, entre Egito e Austrália às 15h00.

A seleção egípcia pode entrar em campo sem seu grande símbolo, Mohamed Salah, após a lesão muscular que sofreu no empate por 1 a 1 contra o Irã.

"Ele quer ajudar a equipe, mas não vou correr nenhum risco enquanto não tiver 100% de certeza de que está pronto", explicou o técnico Hossam Hassan em coletiva de imprensa em Arlington, Texas.

A partir de sábado, a Copa do Mundo acelera para as oitavas: o anfitrião Canadá busca mais uma noite histórica contra o Marrocos, e o Paraguai aspira derrubar mais um gigante europeu, nada menos que a França do trio formado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise.

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