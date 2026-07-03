Bayern de Munique anuncia contratação do alemão Nathaniel Brown
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O Bayern de Munique anunciou nesta sexta-feira (3) a contratação do lateral-esquerdo alemão Nathaniel Brown, de 23 anos, que assinou contrato até 2031, vindo do Eintracht Frankfurt.
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"O Bayern é um dos melhores clubes do mundo. Ter a oportunidade de jogar aqui significa muito para mim e me enche de orgulho. Além disso, sou da Baviera, o que torna este passo ainda mais especial", declarou Brown citado no comunicado.
O valor da transferência não foi divulgado, mas a imprensa alemã indica que pode girar em torno de 55 milhões de euros (R$ 327 milhões, na cotação atual).
O lateral-esquerdo jogou durante duas temporadas em Frankfurt, campanha que o levou à seleção alemã e à Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, na qual foi titular em três dos quatro jogos da 'Mannschaft'.
Esta é a segunda contratação anunciada pelo Bayern nesta janela de transferências, após a chegada do marroquino Ismael Saibari, comunicada na quarta-feira.
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