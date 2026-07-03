João Fonseca volta a cair na 3ª rodada de Wimbledon
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O tenista brasileiro João Fonseca, número 27 do mundo, voltou a cair na terceira rodada da chave principal de Wimbledon, como no ano passado, após ter sido derrotado nesta sexta-feira (3) pelo russo Roman Safiullin (N.132) por 3 sets a 0.
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A partida de duas horas e oito minutos, com parciais de 6-3, 6-3 e 6-3, selou a vitória do russo de 28 anos e a eliminação do jovem de 19 anos, o último latino-americano no torneio.
No ano passado, além de alcançar a terceira rodada em Wimbledon, na qual foi eliminado pelo chileno Nicolás Jarry, ele também avançou à segunda rodada de outros dois torneios de Grand Slam, o Aberto da Austrália e o US Open.
Resultados que o brasileiro superou neste ano ao chegar às quartas de final em Roland Garros, onde foi derrotado pelo tcheco Jakub Mensik.
No Aberto da Austrália, por sua vez, Fonseca não conseguiu passar da primeira rodada.
O brasileiro chegou a Wimbledon após uma preparação na grama prejudicada pela eliminação na primeira rodada no ATP 500 de Halle (Alemanha) e pela ausência no ATP 250 de Eastbourne (Inglaterra) devido a desconfortos no ombro direito.
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