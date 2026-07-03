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Polícia alemã faz operação de busca em residência de suspeita do atentado em Mônaco

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AFP
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Repórter
03/07/2026 09:39

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A polícia alemã  fez uma operação de busca nesta sexta-feira (3) no domicílio, na Alemanha, da cidadã ucraniana suspeita do ataque com pacote-bomba a um empresário em Mônaco, mas não a localizou. 

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"Foram apreendidas provas, que serão entregues às autoridades de Mônaco", indicou um comunicado da polícia da região de Hesse (oeste) e da Promotoria de Frankfurt. "A mulher procurada encontra-se atualmente em paradeiro desconhecido", acrescentaram. 

O apartamento alugado dessa mulher de 39 anos, no distrito de Main-Taunus, foi revistado na quinta-feira, após as conclusões das investigações preliminares "realizadas pelas autoridades judiciais de Mônaco, que estabeleceram um vínculo com Hesse", segundo a mesma fonte.   

Nesta sexta-feira, o procurador-substituo do principado havia confirmado que a principal suspeita do ataque contra o empresário Vadim Yermolaiev era uma mulher "disfarçada de homem". 

Identificada pela Interpol como Anastasia Berezovska, a ucraniana cujo "último domicílio conhecido" fica na Alemanha fugiu pela França e depois pela Itália em um carro alugado, detalhou Morgan Raymond durante uma coletiva de imprensa. 

As autoridades de Mônaco não confirmaram a identidade das vítimas, mas, segundo diversas fontes, o alvo foi Vadim Yermolaiev, um rico empresário originário da Ucrânia, embora com nacionalidade cipriota. Ele, sua companheira e seu filho ficaram feridos no ataque que ocorreu na segunda-feira.

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alf/jpl/pc/jc/fp

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