Acidente de ônibus no oeste do Paquistão deixa 40 mortos

Um ônibus superlotado saiu da estrada e despencou por mais de 20 metros em um desfiladeiro na região oeste do Paquistão nesta sexta-feira (3), um acidente que matou pelo menos 40 pessoas, informaram as autoridades locais.

"Um ônibus de passageiros que viajava de Quetta para Peshawar caiu em um desfiladeiro profundo na região montanhosa de Dana Sar... 40 mortes foram confirmadas e 11 pessoas ficaram feridas", afirmou Sanaullah Sherani, diretor do centro de emergências do distrito de Zhob, próximo ao local do acidente.

Sherani afirmou que os passageiros feridos foram levados para um hospital. Três estão em condição crítica.

"O ônibus caiu entre 21 e 24 metros", acrescentou Sherani.

O acidente ocorreu em uma região montanhosa, o que dificultou a fase inicial da operação de resgate, explicou o funcionário.

O porta-voz do chefe de Governo da província do Baluchistão, onde fica Quetta, confirmou o número de vítimas.

Os acidentes de trânsito são frequentes no Paquistão, devido ao excesso de velocidade, às poucas medidas de segurança rodoviária e à imprudência ao volante.

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