Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Número de monges mortos em atropelamento na Tailândia sobe para 10

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/07/2026 06:20

compartilhe

SIGA

O número de monges mortos no acidente provocado por um menino de 11 anos que avançou com uma caminhonete contra uma procissão budista na Tailândia aumentou para 10, informaram as autoridades nesta sexta-feira (3).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Dez pessoas continuam internadas após o acidente de quinta-feira, duas delas em estado crítico, segundo o boletim mais recente do Hospital de Mukdahan, no nordeste do país.

Trinta e cinco monges e cinco fiéis leigos caminhavam à beira de uma rodovia na província de Mukdahan durante uma peregrinação quando uma caminhonete atropelou o grupo.

A polícia informou que o veículo era dirigido por um menino de 11 anos que pegou o carro dos pais sem permissão.

Cinco monges morreram no local e outros cinco morreram mais tarde no hospital.

Prayut Ruanthongkam, chefe da polícia da cidade de Mukdahan, disse à AFP que o menino não prestou depoimento às forças de segurança. Na Tailândia, menores de 12 anos não têm responsabilidade penal.

Ele foi encaminhado às autoridades de proteção à criança para avaliação, acompanhado pela mãe.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ci/ar/jm/arm/lb/fp

Tópicos relacionados:

acidente religiao tailandia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay