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Suíça vence Argélia (2-0) e avança às oitavas de final da Copa do Mundo

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Repórter
03/07/2026 02:07

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A Suíça derrotou a Argélia por 2 a 0 em Vancouver, no Canadá, nesta quinta-feira (2) e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, onde enfrentará o vencedor da partida entre Colômbia e Gana, que será disputada nesta sexta-feira (3) em Kansas City. 

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A 'Nati', que chega às oitavas pela quarta edição consecutiva do torneio, teve amplo domínio diante dos argelinos. 

Os gols da vitória foram marcados pelo centroavante Breel Embolo (10') e pelo ponta-direita Dan Ndoye (46'). 

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mcd/cl/aam

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