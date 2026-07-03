Suíça vence Argélia (2-0) e avança às oitavas de final da Copa do Mundo

A Suíça derrotou a Argélia por 2 a 0 em Vancouver, no Canadá, nesta quinta-feira (2) e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, onde enfrentará o vencedor da partida entre Colômbia e Gana, que será disputada nesta sexta-feira (3) em Kansas City.

A 'Nati', que chega às oitavas pela quarta edição consecutiva do torneio, teve amplo domínio diante dos argelinos.

Os gols da vitória foram marcados pelo centroavante Breel Embolo (10') e pelo ponta-direita Dan Ndoye (46').

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