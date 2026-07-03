Egito aposta em seu 'pequeno Zico' para derrotar a Austrália nos 16-avos da Copa

Titular na Copa do Mundo de 2026 na seleção do Egito, Mostafa Abdel Raouf, conhecido como 'Zico', pode não ser tão famoso quanto o lendário camisa 10 brasileiro, mas espera brilhar e levar os 'Faraós' à vitória sobre a Austrália na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026, nesta sexta-feira (3).

Convocado de forma inesperada para a seleção de seu país, o atacante de 29 anos se tornou o primeiro jogador egípcio a marcar um gol e dar uma assistência na mesma partida do Mundial, em 22 de junho, contra a Nova Zelândia, um feito igualado nesse jogo por Mohamed Salah.

O Egito enfrenta a Austrália em Dallas nesta sexta-feira às 15h (horário de Brasília) em busca de uma vaga nas oitavas de final, e espera-se que o atacante do Pyramids FC comece jogando novamente, assim como fez nas três partidas da fase de grupos.

"Eu estava me preparando para passar as férias de verão na Costa Norte quando fui surpreendido por uma ligação de Hossam Hassan para integrar a seleção. E aqui estou eu, jogando e marcando gols em uma Copa do Mundo", admitiu ele após a vitória por 3 a 1 sobre a Nova Zelândia, na fase de grupos, em Vancouver.

Quando jovem, Mostafa achou que teria de desistir do sonho de ser jogador de futebol quando, aos 14 anos e após a morte de seu pai, precisou começar a trabalhar no negócio da família: uma loja de roupas.

Foi seu irmão mais velho, Abdel Raouf, quem realmente teve de abrir mão do sonho: "Depois que nosso pai morreu, assumimos nossas responsabilidades trabalhando juntos. Mais tarde, decidi largar o futebol para priorizar a carreira do Mostafa", disse à AFP o ex-jogador do Tanta SC.

"No fim das contas, fechamos a loja para podermos nos dedicar inteiramente à trajetória dele".

- Zaki, em nome do pai -

Na verdade, o 'Zico egípcio' era Abdel. "Quando eu jogava futebol, meu nome era muito longo, então meu tio me deu o apelido de Zico por carinho. O nome vem do sobrenome Zaki, e ele também gostava do jogador brasileiro Zico. Quando Mostafa começou a jogar, ele era chamado de 'pequeno Zico', até passar a ser simplesmente 'Zico' depois que parei de jogar".

Em 2019, Mostafa foi contratado pelo Haras El-Hodoud, clube com o qual conquistou o acesso à primeira divisão egípcia duas temporadas depois.

Em 2023, ele se juntou ao ZED e, depois se transferiu para o Pyramids FC em 2025, tornando-se peça-chave da equipe que conquistou a Copa do Egito em maio.

Ao contrário de estrelas como Salah ou Marmoush, ele nunca deixou seu país natal para jogar em uma liga estrangeira.

Embora tenha sido convocado para a seleção pela primeira vez no final de 2022 pelo técnico português Rui Vitória, sem chegar a entrar em campo, Zico foi uma surpresa na lista de convocados para o último período de treinos antes da Copa do Mundo de 2026, na América do Norte.

E Mostafa retribuiu a confiança do treinador ao sair do banco de reservas e marcar o único gol na vitória por 1 a 0 em um amistoso contra a Rússia, no final de maio. Ele marcou novamente no início de junho, aproveitando uma falha de Marquinhos durante a derrota por 2 a 1 em outro amistoso contra o Brasil, desempenho que levou o verdadeiro Zico a parabenizá-lo em uma mensagem de vídeo.

- "Eu disse a ele que ele marcaria" -

Então veio o seu momento de glória: o gol contra a Nova Zelândia.

"Antes da partida, falei com ele por telefone e soube que ele seria titular, disse a ele que ele marcaria um gol", contou seu irmão mais velho à AFP.

"Depois do jogo, vizinhos, amigos e moradores locais se reuniram em frente à nossa casa para comemorar. Todos adoram o Mostafa", acrescentou.

Após a partida, Zico pensou imediatamente em sua família: "Dedico esta vitória e este gol à minha mãe e ao meu irmão Abdel Raouf, que foi como um pai para mim depois que nosso pai faleceu. Gostaria que ele ainda estivesse vivo para ver o que conquistei".

Apesar de ter disputado três Copas do Mundo (1978, 1982 e 1986) pela seleção brasileira, o Zico original nunca conseguiu vencer o Mundial.

Parece improvável que o Zico egípcio consiga esse feito agora, mas ele não desiste do sonho: "Por que não tentar ir o mais longe possível neste torneio?", disse ele após se classificar para a fase de 16-avos de final.

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