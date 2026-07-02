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Roberto Martínez elogia 'personalidade' de Portugal após virada contra Croácia

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Repórter
02/07/2026 23:09

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O técnico de Portugal, o espanhol Roberto Martínez, elogiou a "personalidade" de sua equipe na vitória de virada sobre a Croácia por 2 a 1 nesta quinta-feira (2), que valeu a classificação par as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, fase em que terá a Espanha como adversária.

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Os croatas abriram o placar no início do segundo tempo com Ivan Perisic (53'), mas Cristiano Ronaldo (68' de pênalti) e Gonçalo Ramos (90'+4) deram a vitória à seleção lusa.

Ainda antes do apito final, um gol de Josko Gvardiol, que levaria a partida para a prorrogação, foi anulado por impedimento.

"A mensagem era que estávamos todos prontos", disse Martínez ao ser questionado pela substituição de Cristiano Ronaldo, que deu lugar a Rúben Neves minutos antes do gol de Ramos.

"O Mundial começava hoje. E o foco era jogar com intensidade, jogar com orgulho, jogar com o coração e representar a camisa de Portugal. E fizemos isso", analisou o treinador espanhol após a vitória.

"E depois a personalidade, sofrer um gol, continuar, estar aqui. É uma equipe muito especial", acrescentou Martínez.

Na próxima segunda-feira, Portugal enfrentará a Espanha por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

"Satisfação, orgulho, e já começar a recuperar, porque agora o próximo jogo é muito cedo", concluiu Martínez.

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erc/cl/cb/aam

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