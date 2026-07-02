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Internacional

'Quando é preciso um gol, eu estou lá', comemora Gonçalo Ramos após classificação de Portugal

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/07/2026 22:59

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O atacante Gonçalo Ramos comemorou seu gol decisivo na vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Croácia nesta quinta-feira (2), pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo, e alertou que a equipe comandada pelo técnico Roberto Martínez nunca está "morta".

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Ramos substituiu João Cancelo no segundo tempo (63'), quando os croatas venciam por 1 a 0 graças a um gol de Ivan Perisic (53'), e após o empate português em cobrança de pênalti de Cristiano Ronaldo (68'), virou a partida nos acréscimos (90'+4).

"Nos últimos minutos, quando é preciso um gol, eu estou lá", comemorou o jogador de 25 anos.

"A equipe está crescendo dentro da competição", comentou Ramos, que nesta semana deixou o Paris Saint-Germain e assinou com o Milan.

"Nós mostramos a nossa força. Vamos sempre atrás da vitória e acreditamos até ao fim, porque nós nunca estamos mortos", concluiu.

Portugal vai enfrentar a Espanha na próxima segunda-feira pelas oitavas de final do Mundial.

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erc/cl/cb/aam

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