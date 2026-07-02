Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Terremotos deixaram ao menos 2.595 mortos na Venezuela, anuncia presidente interina

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/07/2026 22:59

compartilhe

SIGA

Pelo menos 2.595 pessoas morreram em decorrência dos dois terremotos de 24 de junho na Venezuela, anunciou nesta quinta-feira (2) a presidente interina Delcy Rodríguez, que assegurou que todas as vítimas serão devidamente identificadas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Eu, desde o início, disse: ninguém vai para vala comum", declarou Rodríguez em coletiva de imprensa. "A primeira coisa é o reconhecimento por impressão digital", afirmou, ou por fotografia, e "nos casos em que isso não foi possível, recorremos à arcada dentária forense". 

O governo venezuelano não informou números de pessoas desaparecidas, embora as Nações Unidas estimem que possam chegar a 50.000.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lp/nn/cjc/ic

Tópicos relacionados:

terremoto venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay