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'Assumo a responsabilidade', diz Valverde após eliminação do Uruguai na Copa

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Repórter
02/07/2026 22:12

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O meio-campista Federico Valverde, capitão da seleção do Uruguai, assumiu a responsabilidade pela eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 e prometeu levar a 'Celeste' ao topo.

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"Já se passaram vários dias desde a eliminação e só agora consigo começar a processar tudo o que vivi", escreveu Valverde em uma mensagem nas redes sociais.

"Uma parte de mim possivelmente nunca conseguirá superar outra eliminação na primeira fase, como a que sofri no Mundial do Catar. Aquele espinho ainda está preso", reconheceu o jogador.

Nesta edição de 2026, na América do Norte, o Uruguai, comandado pelo técnico argentino Marcelo Bielsa, foi eliminado no Grupo H depois de empates contra Arábia Saudita (1 a 1) e Cabo Verde (2 a 2) e a derrota para a Espanha (1 a 0). 

"Assumo a derrota. Assumo total responsabilidade por não ter cumprido meu dever com a seleção e com vocês", declarou o meio-campista na publicação.

Valverde, um dos jogadores mais criticados pelo desempenho ruim na Copa do Mundo, ressaltou seu compromisso com a seleção uruguaia para o futuro.

"Assumo a responsabilidade pelo fracasso e sei que não estive à altura. Mas, em hipótese alguma, desistirei de representar o meu país, mesmo que isso me custe a vida".

"Não sei como nem quando, mas juro pela minha vida que não deixarei esta seleção sem levá-la ao topo", concluiu Valverde.

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cl/mcd/cb/aam

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