Japão instala câmeras em montanhas após aumento de ataques de ursos

Diante do aumento dos ataques de ursos, o Japão começou a instalar mais de 800 câmeras nas montanhas do norte do país para iniciar o censo dessas populações em escala nacional, informou nesta quinta-feira (2) o Ministério do Meio Ambiente à AFP.

Os ursos mataram pelo menos cinco pessoas desde 1º de abril, todas na região norte de Tohoku, depois de um recorde de 13 ataques fatais em 2025, segundo as autoridades. Uma sexta morte está atualmente sob investigação.

O número desses animais subiu nos últimos anos, uma tendência que os cientistas atribuem em parte à diminuição da população humana nas áreas rurais.

Os moradores de Tohoku vivem em constante medo, enquanto a imprensa japonesa faz uma cobertura diária de avistamentos de ursos em galerias comerciais, parques e escolas. Esses animais saíram nos últimos meses da hibernação e têm avançado cada vez mais para as áreas urbanas.

Para elaborar uma resposta eficaz, as autoridades planejam usar as câmeras, concentrando-se inicialmente em seis grandes populações de ursos em Tohoku antes de ampliar o estudo para todo o país ao longo dos próximos quatro anos, explicou à AFP Yu Takahashi, funcionário do Ministério do Meio Ambiente.

Potes de mel misturado com vinho, colocados à altura da cabeça de uma pessoa, foram pensados para atrair os ursos. As câmeras captarão as marcas brancas no peito de cada animal quando ele ficar em pé sobre as patas traseiras para farejar a substância.

"Até agora, os governos locais estudavam as populações de ursos em suas jurisdições em momentos diferentes e usando métodos distintos", disse Takahashi. "Nosso plano é realizar um estudo mais preciso, concentrando-nos em grupos populacionais", acrescentou.

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