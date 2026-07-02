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Néstor Lorenzo descarta favoritismo da Colômbia na Copa do Mundo

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Repórter
02/07/2026 20:25

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Na véspera do duelo contra Gana pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo, o técnico da Colômbia, o argentino Néstor Lorenzo, destacou nesta quinta-feira (2) a evolução de sua equipe no torneio, mas descartou o rótulo de candidata ao título dado por alguns rivais nesta semana.

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Os colombianos, que vão a Kansas City para encarar a seleção ganesa em busca de uma vaga nas oitavas de final, terminaram a primeira fase na liderança do Grupo K.

A equipe sul-americana derrotou Uzbequistão (3 a 1) e República Democrática do Congo (1 a 0) e empatou sem gols com Portugal, num duelo em que foi claramente superior.

O desempenho contra a seleção de Cristiano Ronaldo rendeu vários elogios. O mais recente foi o do técnico da Espanha, Luis de la Fuente, que na quarta-feira não hesitou em incluir a Colômbia em sua "lista de candidatas" ao título.

"Sei que é um elogio do professor De la Fuente e agradeço, mas prefiro não estar nessa posição de favorito", respondeu Lorenzo nesta quinta-feira, antes de reconhecer a maturidade que sua equipe vem demonstrando.

"Exceto contra Portugal, nos outros jogos, inclusive nos amistosos anteriores, diziam que éramos os favoritos e a equipe aprendeu a jogar sob essa pressão", destacou.

Em relação a Gana, que se classificou em terceiro no Grupo L, Lorenzo observou que são uma "grande equipe com jogadores de alto nível".

"Jogadores de Gana, Senegal, Argélia e Marrocos jogam nos melhores clubes da Europa", alertou o treinador argentino.

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gbv/cl/cb/aam

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